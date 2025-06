Rouen. Drive lady : une application de covoiturage pour les femmes bientôt disponible

A 21 ans, Camille Cottard est la cofondatrice de Drive Lady à Rouen. Elle vient de remporter 5 500€ de subventions comme lauréate du concours Créactifs de la Métropole Rouen Normandie.

Qu'est-ce que Drive lady ?

"C'est une plateforme de covoiturage entre femmes. Depuis deux ans, on a un groupe Facebook et nous venons de lancer la phase test de l'application. La conductrice propose son prix réglementé selon la distance. Les passagères peuvent sélectionner tous types de trajets y compris la nuit pour plus de flexibilité entre 21h et 6h du matin. Chaque passagère pourra réserver son trajet jusqu'à 15min avant le départ et l'annuler jusqu'à 30min avant le départ. Il faudra s'inscrire et chaque profil sera vérifié. Des covoiturages longue distance, à Rouen et en Normandie sont proposés."

Pourquoi avoir créé une application ?

"Etudiante à Neoma Business School à Rouen, on devait pendant un hackathon, créer un projet fictif à l'origine. Avec des amis, on a eu comme idée le covoiturage entre femmes et comme j'ai voulu aller au bout de ce projet, j'ai continué avec mon amie Margaux Hutyra. On développe cette application depuis maintenant deux ans. La sortie est prévue pour fin juin ou début juillet."

Que représente le soutien Créactifs ?

"C'est un soutien important parce que ça nous permet de financer l'application et la communication, ce qui nous permet de nous développer de façon pérenne. Pour développer l'application, on fait appel au dispositif Zyllio et donc on paie un abonnement chaque mois. Ça nous a coûté 5 000€ donc la somme remportée par Créactifs. On a aussi eu le prix Pépite régional de 2 000€, il a permis de financer la communication."