Rouen. "Améliorer le bien-être animal" : c'est quoi l'application mobile Kappze ?

Répertorier les chats errants n'est pas facile. Le Rouennais Benoît Mouly, développer web en free-lance, a décidé de lancer son application Kappze pour y remédier.

Comment est née cette application ?

"Je voulais améliorer le bien-être animal. Cela passe par le suivi des chats errants et par la pédagogie, car ils sont souvent considérés comme une nuisance. L'outil qui nous manquait jusqu'à maintenant est disponible et permet d'avoir une vue d'ensemble sur les situations au sein des communes."

Quel était le but premier de Kappze ?

"Comme j'étais déjà engagé auprès d'associations, je voulais aider les communes à répertorier les chats et à savoir ce qui se passe réellement sur le terrain."

Qui peut l'utiliser ?

"Les communes, les associations et les particuliers peuvent l'utiliser à Rouen et partout en France. Les particuliers peuvent par exemple prendre une photo de leur chat, le décrire physiquement et donner son nom pour que les utilisateurs sachent qu'il ne s'agit pas d'un chat errant. Les associations et communes peuvent signaler la présence de chats errants et indiquer où ils se trouvent sur une carte. Il existe aussi une rubrique chat perdu qui permet aux associations d'être prévenues."

Comment fonctionne-t-elle ?

"L'association ou la commune peut créer un canal et l'ouvrir aux autres utilisateurs, qu'ils retrouveront en indiquant le code postal. Dans ce canal, qu'on peut définir comme une commune, on retrouvera plusieurs informations comme le taux de stérilisation des chats. Pour les associations, l'application permet d'organiser des campagnes de stérilisation."