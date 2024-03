Garde d'animaux, covoiturage, bricolage... Watch DO, une application d'entraide entre particuliers lancée à Rouen

Aider les habitants grâce au tchat et à la visioconférence, c'est ce que propose l'application Watch DO, créée par Stéphane Donabedian, 53 ans, Antibois. Une version 2.0 a été lancée à Rouen vendredi 15 mars.

Comment est née Watch DO ?

"Elle vient d'un échange sur Facebook, au sein d'un groupe d'entraide sur Antibes. Une personne avait pris en photo un problème électrique et il y avait tellement de commentaires qu'on n'arrivait pas à trouver la vraie solution. J'ai contacté cette personne par tchat et puis je lui ai demandé de mettre sa caméra, pour l'aider. Je me suis donc dit qu'il fallait créer une application qui permet de mettre en contact les particuliers."

Pourquoi lancer une version 2 à Rouen ?

"L'application est née en 2022, mais ses fonctionnalités étaient limitées car les problèmes ne pouvaient se résoudre que de façon virtuelle. A Rouen, cette version 2 permet aux particuliers de se rencontrer lorsqu'ils ont un problème. Quatorze domaines sont référencés, parmi lesquels garde d'animaux, covoiturage, bricolage et même soutien scolaire."

Comment ça marche ?

"On se connecte avec son compte Google, Facebook ou une adresse mail, puis on explique son problème. Tous les utilisateurs connectés sur l'application vont pouvoir vous écrire et vous aider par tchat, visio et même en physique, notamment pour la garde d'animaux."

A qui s'adresse-t-elle ?

"Watch DO s'adresse aux particuliers. C'est une application d'entraide. Du moment que votre téléphone est français, vous pouvez expliquer votre problème et un autre utilisateur pourra vous répondre."