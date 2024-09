Rouen. Signalisation de chats errants : l'application Kappze disponible gratuitement

C'est maintenant officiel, l'application Kappze vient d'être lancée. Elle vise à aider les associations, les collectivités et les particuliers à répertorier les chats errants. Cette idée est celle de Benoît Mouly, développer web en freelance et passionné de chats.

"Elle aide les communes et les associations"

Après la création de son site internet Kappze, Benoît Mouly a travaillé sur une application que l'on peut télécharger gratuitement depuis le mois de mai. "Elle aide les communes et les associations à gérer et suivre les chats errants, précise-t-il. C'est un outil qui permet de faire en sorte que les stérilisations et la gestion de l'errance des chats soient plus suivies. Généralement, on les stérilise puis on les relâche sans qu'il y ait de suivi derrière." Pour pallier ce problème, l'application Kappze a vu le jour. "Plus de 300 chats aujourd'hui sont enregistrés sur la plateforme." Au total, une vingtaine d'associations et une dizaine de communes en France utilisent ce nouvel outil. "Il y a des utilisateurs dans le Sud et dans les Dom-Tom aussi."

Un outil pour répertorier les chats

L'application téléchargée, les communes et associations peuvent créer un canal. "On peut le définir comme étant une commune", explique le développeur web. Dans celui-ci, on pourra déclarer son chat, signaler un chat errant ou encore apporter de l'aide aux associations. "C'est un moyen de lister les chats et de sectoriser leur présence. Kappze peut aussi aider les associations et communes à réaliser des campagnes de stérilisation", assure Benoît.

"Que ce soit pour signaler son chat ou un chat errant, on peut prendre une photo et placer sur une carte la localisation du chat, indique le créateur de Kappze. Il y a aussi une fonctionnalité de chats perdus, ce qui permet aux associations d'être prévenues immédiatement grâce à une notification."

Des retours positifs

Depuis la mise en place de l'application, les retours sont positifs. "Ce qui a plu, c'est le fait de pouvoir suivre les chats errants et connaître le nombre de femelles qui peuvent être stérilisées", dévoile-t-il. En effet, s'il a créé Kappze, c'est avant tout pour "améliorer le bien-être animal, et cela passe par le suivi et toutes les informations qu'on a sur les chats errants". En effet, toutes ces données sont primordiales pour "avoir une vue d'ensemble sur la situation", conclut-il.