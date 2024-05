Rouen. Campagne de stérilisation gratuite des chats : "Beaucoup de gens ont sauté sur l'occasion"

C'est un bilan plutôt positif pour le vétérinaire rouennais Matthieu Broussois. Pendant près d'un mois, entre le 8 mars et le 30 avril, l'association nationale Vétérinaires pour tous a mené une campagne gratuite de stérilisation et d'identification des chats en France, dont en Normandie. Plusieurs professionnels ont participé à cette opération, comme Matthieu Broussois. Pour certains professionnels qui en ont fait la demande, elle se poursuit jusqu'à fin mai, dans le cadre d'une seconde phase.

L'association a distribué "une enveloppe pour prendre en charge ces stérilisations et identifications de chats" aux vétérinaires adhérents. "Certains ont fait le choix de rendre ces actes gratuits et d'autres ont un peu fait participer leurs patients", poursuit le professionnel. Cette année, le vétérinaire disposait de 1 600 euros. Toute l'enveloppe a été utilisée.

"Beaucoup de gens ont sauté sur l'occasion, ce qui montre qu'ils sont encore nombreux à être en difficulté", confie-t-il. "J'avais deux chatons, un mâle et une femelle, à stériliser et à identifier", confie Elodie Anseaume, bénéficiaire de l'opération. "Je suis seule au RSA avec quatre enfants, donc ça limite les frais vétérinaires, poursuit-elle. J'ai rempli les papiers et au bout de deux semaines, j'ai été recontactée." En effet, pour la stérilisation et l'identification de son chat, il faut compter entre 100 et 200€.

Une dizaine d'animaux pris en charge

Au total, Matthieu Broussois a pris en charge une dizaine d'animaux. "On est fiers et contents d'avoir pu aider ces personnes", confie-t-il. Pour cette campagne, il fallait respecter plusieurs critères : "Etre non imposable, être étudiant boursier ou apprenti majeur", énumère le vétérinaire. "On a tous fait véto parce qu'on voulait soigner les animaux et pas seulement ceux des gens qui avaient le portefeuille rempli", livre Matthieu Broussois.

"C'est difficile de devoir refuser des soins parce que les personnes n'ont pas les moyens", regrette-t-il. Engagé, il prend aussi soin des animaux de la SNPA de Rouen et travaille avec l'association Solidarité coup de patte, qui vient notamment en aide aux animaux des sans-abri. Tout au long de l'année, les personnes les plus précaires peuvent aussi bénéficier d'une réduction tarifaire pour stériliser et identifier leur chat.

L'importance d'identifier et de stériliser les chats

"On est persuadés de l'intérêt médical de stériliser les chats. Ça limite le risque de développement de tumeurs mammaires chez les femelles, le risque de bagarres, de griffures, de transmission de maladies sexuellement transmissibles", assure le professionnel. Cela permet aussi de lutter contre une surpopulation de chats "qui est aussi nuisible pour la faune sauvage".