Sécurité. Comment Caen a-t-elle réussi à obtenir le label "Ville prudente" ?

C'est une récompense qui en appelle d'autres. Lundi 2 décembre, la municipalité caennaise recevait le panneau à poser en entrée de ville, labellisant Caen comme une "ville prudente", avec un score de trois cœurs sur cinq. Il est décerné par l'Association prévention routière, qui juge l'effort des communes sur "les actions et les solutions prises pour réduire le risque routier", explique Nicolas Korobeinik, directeur du réseau.

Depuis quelque temps, la Ville met des choses en œuvre pour se vouloir plus prudente. Chaque jour, la Police nationale lui remet un rapport pour divulguer les zones où des accidents corporels ont eu lieu. En 2024, leur nombre a baissé de 11% pour le moment. Les zones limitées à 30km/h se propagent aussi de plus en plus. "Elles représentent 35km dans Caen, et nous visons les 60km", explique Patrick Jeannenez, conseiller municipal chargé de la prévention et de la sécurité routière. Les quartiers du Calvaire-Saint-Pierre et Venoix pourraient être les prochains concernés.

De plus, il existe 152km de voie verte et de pistes cyclables. Enfin, les actions de prévention et de formation se multiplient. "Ces trois cœurs, c'est le début d'une histoire. Le but, c'est de s'améliorer", encourage Nicolas Korobeinik. C'est tout ce que désire l'élu, qui se félicite tout de même d'un label "récompensant les actions entreprises", et "encourageant pour poursuivre dans cette voie".