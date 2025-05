Circulation. Des travaux sur tout le périphérique de Caen pendant quatre nuits

La Dirno, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest, entreprend de nouveaux travaux sur le boulevard périphérique de Caen. Il s'agit d'une reprise du marquage. Ceux-ci vont s'étaler du lundi 12 au vendredi 16 mai. Ils seront entrepris à chaque fois de nuit, entre 20h et 6h du matin, et généreront des fermetures de bretelles de sortie et d'insertion, autant dans le sens extérieur qu'intérieur.

• A lire aussi. Périphérique de Caen. L'énorme chantier bientôt terminé… avant un autre ?

Les bretelles concernées dépendent de l'avancée du chantier. Seront impactés les échangeurs :

• n°1 "Porte de Paris",

• n°2 "Rives de l'Orne",

• n°3 "Porte d'Angleterre",

• n°6 "Vallée des Jardins",

• n°7 "Chemin Vert",

• n°8 "Bessin",

• n°9 "Porte de Bretagne",

• n°10 "Eterville",

• n°11 "Suisse Normande",

• n°11.1 "P.A Fleury / Orne",

• n°12 "Ifs",

• n°13 "Porte d'Espagne",

• n°14 "Cormelles-le-Royal",

• n°15 "Vallée Sèche",

• n°16 "Pays d'Auge."

Des déviations seront à chaque fois proposées aux usagers.

• A lire aussi. Caen la Mer. Ce boulevard tout juste inauguré va désengorger le périphérique