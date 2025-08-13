En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Patrimoine. A la découverte du village de Saint-Martin-de-Boscherville

Loisir. Saint-Martin-de-Boscherville, charmant village situé à seulement 10 kilomètres de Rouen, captive par ses monuments historiques et son ambiance typiquement normande.

Publié le 13/08/2025 à 09h00 - Par Maëlys Blondel
Patrimoine. A la découverte du village de Saint-Martin-de-Boscherville
Saint-Martin-de-Boscherville séduit par son charme normand, au coeur du Parc naturel des Boucles de la Seine normande. - Sophie Clément

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Situé à 10km de Rouen, le village de Saint-Martin-de-Boscherville est niché sur la rive droite de la Seine, au cœur du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande.

Ce village paisible séduit par son patrimoine bâti typique, ses espaces naturels préservés et son atmosphère conviviale. Les maisons à colombages aux toits de chaume, les fermes traditionnelles et les ruelles fleuries témoignent d'un riche passé normand. Le manoir de l'Aumônerie, dit Ferme des Templiers, datant du XIIIe siècle, est ouvert à la visite. Il abrite un jardin médiéval et une chapelle du XVe siècle.

Pour les amateurs de nature, la forêt domaniale de Roumare offre de nombreux sentiers balisés. Le circuit du marais de Boscherville permet de découvrir les marais et la forêt environnante, avec des vues panoramiques sur la vallée de la Seine. Le village accueille également des événements culturels tout au long de l'année, tels que des expositions, des concerts et des fêtes locales…

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Patrimoine. A la découverte du village de Saint-Martin-de-Boscherville
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple