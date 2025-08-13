Patrimoine. A la découverte du village de Saint-Martin-de-Boscherville

Situé à 10km de Rouen, le village de Saint-Martin-de-Boscherville est niché sur la rive droite de la Seine, au cœur du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande.

Ce village paisible séduit par son patrimoine bâti typique, ses espaces naturels préservés et son atmosphère conviviale. Les maisons à colombages aux toits de chaume, les fermes traditionnelles et les ruelles fleuries témoignent d'un riche passé normand. Le manoir de l'Aumônerie, dit Ferme des Templiers, datant du XIIIe siècle, est ouvert à la visite. Il abrite un jardin médiéval et une chapelle du XVe siècle.

Pour les amateurs de nature, la forêt domaniale de Roumare offre de nombreux sentiers balisés. Le circuit du marais de Boscherville permet de découvrir les marais et la forêt environnante, avec des vues panoramiques sur la vallée de la Seine. Le village accueille également des événements culturels tout au long de l'année, tels que des expositions, des concerts et des fêtes locales…