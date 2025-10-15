En ce moment Particule MIKI
Artisanat. "Une grande fierté" : cet Ornais participe au festival de l'excellence normande à Rouen

Economie. Installé à Alençon depuis 10 ans, Manuel Girones, surnommé Barbe noire, participe pour la première fois au festival de l'excellence normande, organisé à Rouen du 17 au 19 octobre. L'artisan, qui fabrique du savon à froid, figure sur la liste des Fêno pépites, soit les coups de cœur de la région.

Publié le 15/10/2025 à 18h24 - Par Martin Patry
Artisanat. "Une grande fierté" : cet Ornais participe au festival de l'excellence normande à Rouen
Manuel Girones participe au salon de l'excellence normande (Fêno) pour la première fois, du 17 au 19 octobre. - Martin Patry

"Ça met un peu la pression mais j'ai hâte d'y aller", sourit Manuel Girones, 41 ans, qui finalise les derniers préparatifs avant de prendre la direction de Rouen.

"C'est beaucoup de fierté"

Comme 440 artisans normands, l'Ornais expose au festival de l'excellence normande (Fêno), du 17 au 19 octobre, dans la catégorie des Fêno pépites. "Il s'agit des coups de cœur de la région, explique celui que l'on surnomme Barbe noire, du nom de sa savonnerie. C'est beaucoup de fierté et je vais essayer d'en être digne", poursuit-il.

"Trouver des points de vente"

A 41 ans, Manuel Girones expose au festival pour la première fois. "J'envoie ma candidature depuis deux ans mais, à chaque fois, il n'y avait plus de place", raconte-t-il.

De l'extérieur, on pourrait prendre sa boutique, Barbe noire, pour un salon de coiffure ou un barbier. Dans son atelier situé à Alençon, l'artisan fabrique en réalité du savon à froid, à la fois pour le corps, la barbe et les cheveux. "C'est un savon très doux que l'on fabrique sans faire bouillir", résume Manuel Girones, qui espère profiter du Fêno pour montrer son savoir-faire à toute la région. "C'est un gros salon par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant, j'espère ne pas faire un bide, plaisante-t-il. C'est l'occasion de trouver des points de vente et de me faire connaître. Je n'ai pas encore de point de vente à Rouen", conclut Manuel Girones.

