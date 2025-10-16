En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Fêno : l'excellence normande à l'honneur au parc des expositions

Loisir. Ce festival, qui revient du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025 au parc des expositions de Rouen, fait rayonner la Normandie en présentant les pépites qui y travaillent dans des domaines très variés.

Publié le 16/10/2025 à 08h50 - Par Elodie Laval
Rouen. Fêno : l'excellence normande à l'honneur au parc des expositions
Le salon promeut les savoir-faire normands dans des domaines très diversifiés :design, mode, spectacle vivant ou encore gastronomie. - Région Normandie

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Mettre en avant la créativité sur le territoire normand et la richesse de nos savoir-faire, c'est l'ambition de ce festival orchestré par la Région Normandie. Accueilli par le parc des expositions, Fêno reçoit du 17 au 19 octobre plus de 440 exposants, dont les stands sont répartis sur quatre espaces. Le festival offre un tour d'horizon de la culture normande déclinée sous toutes ses formes. Bien sûr, la gastronomie occupe une place de choix avec apiculteurs, distilleries, culture de plantes aromatiques ou encore artisans tripiers. Le festival promeut aussi le tourisme en Normandie et nous incite à mieux connaître notre territoire. Pour cela, les parcs naturels régionaux sont représentés ainsi que la Cité de la mer ou le fameux parc viking près de Caen, Ornavik. La Normandie est aussi une terre de recherches et d'innovation : l'occasion pour les plus jeunes de trouver des vocations.

Pratique. Du 17 au 19 octobre. Parc des expositions de Rouen. Gratuit. feno.normandie.fr.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Fêno : l'excellence normande à l'honneur au parc des expositions
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple