Rouen. Fêno : l'excellence normande à l'honneur au parc des expositions

Mettre en avant la créativité sur le territoire normand et la richesse de nos savoir-faire, c'est l'ambition de ce festival orchestré par la Région Normandie. Accueilli par le parc des expositions, Fêno reçoit du 17 au 19 octobre plus de 440 exposants, dont les stands sont répartis sur quatre espaces. Le festival offre un tour d'horizon de la culture normande déclinée sous toutes ses formes. Bien sûr, la gastronomie occupe une place de choix avec apiculteurs, distilleries, culture de plantes aromatiques ou encore artisans tripiers. Le festival promeut aussi le tourisme en Normandie et nous incite à mieux connaître notre territoire. Pour cela, les parcs naturels régionaux sont représentés ainsi que la Cité de la mer ou le fameux parc viking près de Caen, Ornavik. La Normandie est aussi une terre de recherches et d'innovation : l'occasion pour les plus jeunes de trouver des vocations.

Pratique. Du 17 au 19 octobre. Parc des expositions de Rouen. Gratuit. feno.normandie.fr.