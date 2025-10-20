Evénement. Le festival Fêno bat des records d'affluence pour son étape à Rouen

C'est un record pour Rouen. Jamais l'événement n'avait rassemblé autant de monde. Le Fêno a attiré plus de 38 000 visiteurs au parc des expositions de Rouen sur les trois jours du festival, du 17 au 19 octobre. Déjà l'an dernier le Fêno avait attiré près de 60 000 spectateurs à Caen, le festival alternant d'une année à l'autre entre les deux villes. La prochaine édition 2026 sera donc caennaise.

Pour l'étape rouennaise cette année quelque 440 exposants ont présenté leurs savoir-faire pour cet événement qui met à l'honneur chaque année "l'excellence normande", qu'elle soit gastronomique, agricole, culturelle, industrielle ou sportive. Tendance Ouest faisait d'ailleurs partie des exposants tout le week-end.