Spectacle. "Les Comédies musicales" passent par la Normandie avec des invités exceptionnels !

Les Comédies musicales est un spectacle unique qui met en scène les plus grands succès des comédies musicales francophones et internationales, de Notre-Dame de Paris au Roi lion, en passant par Les dix Commandements et Mozart, l'opéra rock. Cet événement incontournable démarrera au Zénith de Caen mercredi 20 novembre, et passera par le Zénith de Rouen jeudi 21 novembre.

Un casting d'exception

Ce sont des figures emblématiques de la comédie musicale française qui seront sur les scènes de Normandie : Priscilla Betti, Cécilia Cara, Ginie Line, Alexis Loizon, Gwendal Marimoutou, Merwan Rim et Damien Sargue. Pour les représentations de Caen et de Rouen, trois invitées de marque seront également présentes sur scène : Hélène Ségara, connue pour son rôle mythique d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, Chimène Badi, qui a conquis le public avec sa voix chaleureuse, et Natasha St-Pier, qui a aussi joué dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris le personnage de Fleur-de-Lys.

Parmi les artistes présents dans la tournée 2024-2025 des Comédies Musicales, Cécilia Cara, connue pour son rôle de Juliette dans la comédie musicale Roméo et Juliette, a marqué les esprits avec sa voix cristalline et son interprétation émotive. Aujourd'hui, elle retrouve la scène pour raviver les souvenirs de ce spectacle culte, tout en revisitant d'autres grands classiques de la comédie musicale. Elle s'est confiée sur le spectacle et sur sa carrière au micro de Tendance Ouest :

Cécilia Cara - Les Comédies Musicales Impossible de lire le son.

Entre les chansons, les chorégraphies et les mises en scène grandioses, ce show plonge les spectateurs de tous les âges dans un univers magique. Que vous soyez un passionné de théâtre musical ou simplement en quête d'une soirée riche en émotions, cette production promet une expérience inoubliable.