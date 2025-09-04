Près de Rouen. Le salon Auto Moto Retro reporté en raison de l'installation d'un camp de gens du voyage

Rouen Normandie Evenements a annoncé le report du salon Auto Moto Rétro, initialement prévu les 13 et 14 septembre au parc des expositions de Rouen à Grand-Quevilly. La décision fait suite à "l'occupation imprévue d'une large partie du parking du site" par la communauté des gens du voyage, depuis le week-end du 30 au 31 août. Selon l'organisateur un important dispositif de sécurité a été déployé, malgré tout, les occupants n'ont pas pu être délogés.

L'inquiétude du mouvement social du 10 septembre

"Par ailleurs, dans un contexte de mouvement social d'ampleur annoncé pour le 10 septembre, il est apparu que les conditions nécessaires à un accueil optimal des visiteurs, des exposants et des véhicules ne pourraient être pleinement garanties à ces dates", explique Rouen Normandie Evenements dans son communiqué qui assure que le salon Auto Moto Rétro reviendra "très prochainement, à une nouvelle date qui sera annoncée dans les meilleurs délais".

Les billets déjà achetés pour l'événement seront toujours valables pour la nouvelle date et à défaut seront remboursables. La dernière édition du salon Auto Moto Rétro a attiré pas moins de 18 000 visiteurs, plus de 200 exposants et 2 000 voitures de collections.