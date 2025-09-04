En ce moment Nous AMIR
Près de Rouen. Le salon Auto Moto Retro reporté en raison de l'installation d'un camp de gens du voyage

Loisir. Le parc des expositions de Rouen a annoncé le report du salon Auto Moto Rétro prévu les 13 et 14 septembre. En cause, la présence depuis le week-end dernier d'un camp de gens du voyage sur le parking du parc des expositions.

Publié le 04/09/2025 à 09h57 - Par Alexandre Leno
Le salon Auto Moto Rétro est reporté. Aucune nouvelle date n'a été annoncée pour l'heure. - Le Courrier Cauchois

Rouen Normandie Evenements a annoncé le report du salon Auto Moto Rétro, initialement prévu les 13 et 14 septembre au parc des expositions de Rouen à Grand-Quevilly. La décision fait suite à "l'occupation imprévue d'une large partie du parking du site" par la communauté des gens du voyage, depuis le week-end du 30 au 31 août. Selon l'organisateur un important dispositif de sécurité a été déployé, malgré tout, les occupants n'ont pas pu être délogés.

L'inquiétude du mouvement social du 10 septembre

• A lire aussi. Rouen. 210 exposants et 2 000 véhicules : le salon Auto Moto Rétro roule des mécaniques

"Par ailleurs, dans un contexte de mouvement social d'ampleur annoncé pour le 10 septembre, il est apparu que les conditions nécessaires à un accueil optimal des visiteurs, des exposants et des véhicules ne pourraient être pleinement garanties à ces dates", explique Rouen Normandie Evenements dans son communiqué qui assure que le salon Auto Moto Rétro reviendra "très prochainement, à une nouvelle date qui sera annoncée dans les meilleurs délais".

• A lire aussi. Rouen. Fin de la Chibi ? : "Nous n'avons pas su parvenir à un accord permettant la reprise du festival"

Les billets déjà achetés pour l'événement seront toujours valables pour la nouvelle date et à défaut seront remboursables. La dernière édition du salon Auto Moto Rétro a attiré pas moins de 18 000 visiteurs, plus de 200 exposants et 2 000 voitures de collections.

