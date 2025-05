Rouen. Fin de la Chibi ? : "Nous n'avons pas su parvenir à un accord permettant la reprise du festival"

Cette nouvelle va décevoir les fans de la pop culture. Selon une publication partagée sur les réseaux sociaux de la Chibi Rouen, événement dédié à la pop culture japonaise à Rouen, cette manifestation devrait prendre fin. "Nous n'avons pas su parvenir à un accord permettant la reprise du festival. Nous en sommes profondément navrés." Les deux parties concernées, à savoir Keyvan Estermann, organisateur de l'événement et Rouen Expo Evénements, ne semblent plus être sur la même longueur d'onde.

"On s'est retrouvé dans une impasse"

Contacté mardi 29 avril, Keyvan Estermann, organisateur de La Chibi à Rouen de 2019 à 2024 et président de l'association Swift Events, s'est exprimé à la suite de cette publication. "En 2024, Rouen Expo Evénements [avec qui il collaborait] a décidé de ne plus travailler avec moi", confie-t-il. Cette décision ferait suite à des tweets qu'il a écrits et partagés qu'il décrit comme "peu élogieux à l'égard de la police en réponse à des vidéos de passage à tabac de manifestants", lors des manifestations contre la réforme des retraites en 2023. "Ce sont mes convictions politiques, je n'ai jamais fait de politique avec la Chibi Rouen", explique-t-il.

Selon Keyvan Estermann, "Rouen Expo Evénements n'a pas apprécié, ça a été la raison pour laquelle l'événement s'est arrêté". A ce moment, l'organisme aurait voulu "que je leur cède la propriété de la marque Chibi, ce que j'ai refusé. On s'est retrouvé dans une impasse", ajoute-t-il. "Je comprends leur réaction, ce n'étaient pas des tweets intelligents", confie-t-il avec du recul. Rouen Expo Evénements se serait "obstiné à vouloir, non seulement que je m'en aille mais aussi que je leur donne la marque Chibi et ça, ce n'est pas passé".

La fin d'un partenariat

"En ce qui nous concerne, ce n'est pas une annulation en tant que telle, c'est la fin d'un partenariat en 2024 qui n'a pas été reconduit, à défaut d'avoir trouvé un accord avec notre ancien partenaire [Keyvan Estermann]", assure Michel Vilair, directeur de transition du Parc des expositions [en l'absence de Ludovic Deconihout]. Selon lui, "il n'y a pas d'autres sujets concernant cet aspect". Mais comme, "notre partenaire est propriétaire de la marque [Chibi], c'est à lui de trouver des conditions de relance de l'événement", révèle-t-il.

Un nouvel événement mais pas à Rouen

Depuis, 2025 marque un nouveau départ pour Keyvan Estermann. Il organise du 11 au 12 octobre le "Mégacité d'Amiens, un événement qu'on espère annuel. On reprend le concept de la Chibi Rouen. Ce sera un salon pour les fans de pop culture et geek", indique-t-il. Animations gratuites, une centaine d'exposants, des concerts et des spectacles sont prévus au Palais des congrès et centre d'expositions Mégacité.