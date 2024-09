Rouen. 210 exposants et 2 000 véhicules : le salon Auto Moto Rétro roule des mécaniques

C'est le premier événement de la rentrée au Parc Expo de Rouen et son ampleur s'annonce exceptionnelle. Cette année, avec 210 exposants et plus de 2 000 véhicules annoncés samedi 14 et dimanche 15 septembre, le salon Auto Moto Rétro offre pleinement de quoi satisfaire les curieux et les spécialistes. 18 000 visiteurs sont attendus.

Une version familiale

Pour sa 22e édition, le salon s'ouvre davantage au public familial. Dès vendredi 13 septembre, des véhicules anciens défileront de la rive droite à la rive gauche. Pendant le festival, des animations s'adaptent particulièrement au jeune public : rencontre avec une mascotte Transformers, simulateur des 24 Heures du Mans ou critérium jeunes conducteurs destiné au 7-14 ans qui, au volant de mini-véhicules, pourront se familiariser avec la sécurité routière en s'amusant. La manifestation sera aussi animée par des groupes musicaux pour assurer une ambiance festive. Enfin, pour les nostalgiques des années d'après guerre, un espace photo avec costumes, maquillage et véhicules d'époque offrira un voyage dans le temps : une expérience unique !

Toujours plus grand

Cette année, le salon met à l'honneur Honda, Rolls Royce et Bentley grâce à la participation de nombreux clubs de passionnés. Les visiteurs découvriront en particulier un modèle de Rolls de 1913 conçu par Sir Henry Royce lui-même et toujours en état de marche, mais aussi davantage de motos anciennes.

L'événement investit également un nouveau hall de 7 000m2 à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement, avec toute une sélection de véhicules militaires américains : char Sherman, Dodge WC, Bedford MWD, Jeep Willys et même un DUKW, un véhicule amphibie. Comme chaque année, les 500 premiers particuliers qui viennent avec leur voiture de collection pourront l'exposer dans l'enceinte du salon et bénéficier aussi d'une entrée gratuite.

Pratique. Samedi 14 septembre de 9h à 20h et dimanche 15 de 9h à 18h. Parc Expo de Rouen. Tarifs : jusqu'à 9€. salonautomotoretro.com