Rouen. Au Salon gourmand, trois jours pour vous mettre l'eau à la bouche

Avec des exposants de plus en plus nombreux et de plus en plus variés, le Salon gourmand est devenu incontournable à Rouen. L'événement est associé depuis cinq ans à Beerdays, dédié aux amateurs de bières. Sur place, les visiteurs trouvent un espace consacré aux vins et au terroir, au chocolat et aux plaisirs sucrés ainsi qu'une zone dédiée à la bière. Mais en plus des nombreux stands de vente et de dégustation, le salon fait la part belle aux shows culinaires orchestrés par des chefs réputés comme le portugais Victor Pinho, invité dans le cadre de la nomination de Rouen comme "ville créative" par l'Unesco. Le salon invite aussi à partager l'amour de la cuisine via de nombreux ateliers. Parmi les nouveautés, le salon ne propose pas seulement des produits normands et français. Les visiteurs y retrouveront des pâtisseries américaines, de la liqueur du Japon, du vin de Géorgie ou encore des spécialités portugaises.

Pratique. Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre. Parc expo de Rouen. Tarifs : 0 à 8€. salongourmandrouen.com