Gastronomie. Le Salon gourmand de Rouen, c'est ce week-end au Parc des expositions

Le Salon gourmand de Rouen est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de gastronomie, de produits du terroir et d'artisanat culinaire. Cet événement, qui attire chaque année de nombreux visiteurs, célèbre l'excellence et la diversité des saveurs françaises et internationales. Avec près de 250 exposants, des démonstrations culinaires et des dégustations, le Salon gourmand est une véritable vitrine de la gastronomie qui permet de faire découvrir aux visiteurs des produits de grande qualité, souvent issus de producteurs locaux et de petits artisans.

Les visiteurs pourront profiter de dégustations dans les différents stands mais aussi de nombreuses animations variées. Parmi les activités proposées, on retrouve les démonstrations culinaires assurées par des chefs renommés. Ces démonstrations permettent aux visiteurs d'observer des techniques de cuisine à reproduire à la maison et de découvrir des recettes inspirantes.

Pour rendre cette expérience encore plus riche, le Salon gourmand accueille également le Beerdays, un espace entièrement dédié à la découverte des bières artisanales. De la bière blonde, à la bière rousse en passant par la bière ambrée et celle aromatisée, il y en aura pour tous les goûts.

Le Beerdays propose encore des sessions de food pairing, où vous apprendrez à associer les différents types de bières avec des plats spécifiques. Cet art de l'accord mets et bières est l'occasion parfaite pour enrichir ses connaissances et affiner son palais. Les amateurs de cuisine et de bière pourront ainsi repartir avec de nouvelles idées pour impressionner leurs amis ou simplement se faire plaisir chez eux.

La mascotte du dessin animé Ratatouille sera également présente pour faire des photos avec les visiteurs.

Hélène Starcevik, chargée de communication, nous présente le programme de l'événement :