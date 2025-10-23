En ce moment Un homme debout Claudio CAPEO
Près de Rouen. Les Salons de l'Auto et de la Moto s'installent au Parc des expositions à Grand-Quevilly avec plus de 100 exposants

Loisir. Le Salon Auto et le Salon Moto s'installent du 24 au 26 octobre au parc des expositions de Rouen près du Zénith. Plus de 100 exposants sont attendus sur 20 000m² d'exposition.

Publié le 23/10/2025 à 17h58

Cette année, un salon 100% Moto est prévu en plus de l'habituel salon Auto.

Les organisateurs proposent cette année deux salons en un avec chacun sa propre programmation. Nouveauté pour cette édition 2025, un salon 100% Moto est prévu sur deux halls complets avec essentiellement des deux-roues mais aussi du quad avec pléthore d'animations gratuites. "On aura du mini-kart pour les enfants, des simulateurs Moto GP, des concerts, des shows moto en extérieur (trial et stunt)", énumère François Joerger, organisateur du salon Moto de Rouen. Et pour les plus chanceux il y a même une moto d'une valeur de 10 000 euros à remporter lors de l'événement.

Des nouveautés aussi sur le Salon Auto

Rendez-vous donné sur le hall 8 du Parc des expositions de Rouen, du 24 au 26 octobre. "Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit, et il y aura un tirage au sort prévu le dimanche soir, ce sera une moto au choix parmi tous les modèles mis à disposition par les exposants", explique François Joerger. Au total, 50 exposants sont prévus sur la partie moto, autant que sur la partie Auto.

Des voitures d'exception mais aussi des voitures d'occasion seront présentes sur le salon Auto.

Le Salon Auto, organisé depuis une quinzaine d'années, accueille quelques nouveautés cette année avec notamment des avant-premières. Chez BMW, par exemple, avec la présentation de iX3 en version électrique ou encore la Citroën C5 Aircross. "Sur le salon, on a la possibilité de découvrir des véhicules qu'on ne voit pas toujours à l'extérieur mais il y a aussi de la commercialisation avec énormément de véhicules d'occasion qui sont exposés." Entre 20 000 et 25 000 visiteurs sont attendus sur les trois jours de l'événement.

Les Salons Auto et Moto de Rouen ne sont pas à confondre avec le salon Auto Moto Rétro, prévu initialement les 13 et 14 septembre, qui lui est annulé.




