Rouen. Le salon Auto Moto Rétro, reporté à cause de gens du voyage, est annulé

Le salon Auto Moto Rétro est habituellement un rendez-vous de la rentrée du parc des expositions de Rouen. Il devait se tenir cette année les 13 et 14 septembre, avant d'être reporté après l'installation imprévue d'un camp de gens du voyage sur le parking de l'équipement. Dimanche 28 septembre, l'annulation totale de l'événement pour 2025 a finalement été annoncée. "Malheureusement, aucune disponibilité ne permettait de garantir les conditions optimales nécessaires à la bonne tenue de l'événement", précise le parc des expositions dans un communiqué. Les visiteurs qui avaient acheté leur billet vont être intégralement remboursés. Les montants engagés par les exposants pourront également faire l'objet d'un remboursement.

"Cette annulation ne remet pas en cause l'existence du salon Auto Moto Rétro", précise encore le communiqué. L'événement doit à nouveau faire partie de la programmation pour 2026.