En ce moment LAP DANCE YCARE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Le salon Auto Moto Rétro, reporté à cause de gens du voyage, est annulé

Loisir. Le salon Auto Moto Rétro, organisé au parc des expositions de Rouen, est définitivement annulé pour 2025. Il devait être reporté mais aucune disponibilité satisfaisante n'a été trouvée pour cette année.

Publié le 29/09/2025 à 10h59 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. Le salon Auto Moto Rétro, reporté à cause de gens du voyage, est annulé
"Cette annulation ne remet pas en cause l'existence du salon Auto Moto Rétro." - Le Courrier Cauchois

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le salon Auto Moto Rétro est habituellement un rendez-vous de la rentrée du parc des expositions de Rouen. Il devait se tenir cette année les 13 et 14 septembre, avant d'être reporté après l'installation imprévue d'un camp de gens du voyage sur le parking de l'équipement. Dimanche 28 septembre, l'annulation totale de l'événement pour 2025 a finalement été annoncée. "Malheureusement, aucune disponibilité ne permettait de garantir les conditions optimales nécessaires à la bonne tenue de l'événement", précise le parc des expositions dans un communiqué. Les visiteurs qui avaient acheté leur billet vont être intégralement remboursés. Les montants engagés par les exposants pourront également faire l'objet d'un remboursement.

"Cette annulation ne remet pas en cause l'existence du salon Auto Moto Rétro", précise encore le communiqué. L'événement doit à nouveau faire partie de la programmation pour 2026.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Le salon Auto Moto Rétro, reporté à cause de gens du voyage, est annulé
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple