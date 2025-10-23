En ce moment Believer NOROY
[Vidéo] Tempête Benjamin. 25 interventions des pompiers dans le Calvados

Sécurité. La tempête Benjamin, qui frappe l'ensemble du territoire français, a déjà causé plusieurs dégâts dans le Calvados. Les pompiers sont intervenus 25 fois depuis mercredi 22 octobre.

Publié le 23/10/2025 à 15h04, mis à jour le 23/10/2025 à 15h14 - Par Elvire Alix
Depuis mercredi 22 octobre, le département du Calvados est placé sous vigilance en raison du passage de la tempête Benjamin. Depuis hier, les secours ont déjà réalisé 25 interventions liées aux intempéries.

Six accidents de la route à cause de la tempête

Les pompiers sont notamment intervenus sur six accidents de la route, qui ont fait sept blessés légers. Les autres interventions concernent pour la plupart des chutes ou menaces de chutes de matériaux ou de fils électriques sur la voie publique, ainsi que des inondations localisées.

Les secteurs les plus touchés se situent dans le Bessin, la Suisse normande et sur la côte Fleurie.

