Rouen. La foire Saint-Romain commence plus tard : "On fera au mieux pour trouver des arrangements"

Loisir. Les vacances de la Toussaint approchent à Rouen mais cette année, la foire Saint-Romain ne débutera que vendredi 24 octobre, soit une semaine après le début des vacances. Une déception pour certains forains.

Publié le 16/10/2025 à 16h55 - Par Justine Carrère
Rouen. La foire Saint-Romain commence plus tard : "On fera au mieux pour trouver des arrangements"
La foire Saint-Romain de Rouen est de retour du vendredi 24 octobre au dimanche 23 novembre.

Cette année, la foire Saint-Romain de Rouen débute plus tard que l'an passé. Elle ne commence pas comme à son habitude, dès le début des vacances de la Toussaint prévues ce vendredi 17 octobre. Elle se déroule du vendredi 24 octobre au dimanche 23 novembre. "C'est lié à un décalage du calendrier des foires précédentes à Lille puis au Havre", indique Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen. Un changement à prendre en compte du côté des forains.

"On va perdre une semaine par rapport à l'année dernière, ça fait beaucoup"

"La foire Saint-Romain est la plus importante parce que c'est la dernière de l'année", assure Karl Morel, représentant des forains à Rouen. Plus de 300 manèges sont à retrouver dès 14h sur place aux côtés des restaurants, des stands de tir à la carabine, de croustillons et chichis, etc. Mais cette année, elle commence la deuxième semaine des vacances scolaires. "On aura peut-être moins de monde mais ça dépend surtout de la météo", confie Antony Fornara, responsable de deux boutiques Caroline, spécialisées dans les jeux d'adresse à la foire de Rouen. "Des fois les dates tombent bien et d'autres fois elles tombent mal", ajoute-t-il. David Canvil, qui travaille à Milot, ne comprend pas ce changement de dates. "On va perdre une semaine par rapport à l'année dernière, ça fait beaucoup." Il devra donc "faire avec car de toute façon, on n'a pas le choix".

"La conjoncture est très dure et nous ne sommes pas non plus épargnés"

Comme l'explique Serge Fornara, propriétaire du manège Tagada, "suivant les fêtes religieuses et les zones de vacances parfois ça change un peu et là, on démarre plus tard". Il ne sait pas encore si cela aura un impact sur son chiffre d'affaires mais il reste inquiet. "En ce moment, la conjoncture est très dure et nous ne sommes pas non plus épargnés", indique-t-il. "On fera au mieux pour trouver des arrangements", assure le forain.

La foire Saint-Romain de Rouen est un rendez-vous important à Rouen. Elle attire à chaque édition plus de 1,5 millions de visiteurs.

Rouen. La foire Saint-Romain commence plus tard : "On fera au mieux pour trouver des arrangements"
