Rouen. Comment s'y rendre ? Où stationner ? Les temps forts ? Tout ce qu'il faut savoir sur la foire Saint-Romain

L'emblématique foire Saint-Romain fait son retour à Rouen sur l'esplanade Saint-Gervais, du vendredi 18 octobre au dimanche 17 novembre, soit un mois de fête autour des 200 attractions prévues sur l'événement.

Les horaires

La foire et ses manèges sont accessibles à partir de 14h (dès 11h30 pour les restaurants), jusqu'à 23h du dimanche au jeudi et jusqu'à 1h du matin les vendredis, samedis et veilles de jours fériés.

Les transports

En plus du nouveau plan de foire, qui change chaque année, la Métropole a étendu la gratuité des transports sur toute la période de la foire, pour faciliter l'accès au site. Il se fait notamment par les lignes de bus Teor, lignes Fast 4 et 9 et les lignes régulières 26, 35 et 530, qui passent tous par la station du Mont-Riboudet.

Côté stationnement, la foire dispose de deux parkings gratuits, l'un sur l'esplanade Saint-Gervais par la rue Nansen, et l'autre sur le terminal Ouest dont l'accès se fait par le boulevard de l'Ouest.

Le bon plan

L'inauguration de la foire Saint-Romain a lieu samedi 19 octobre devant la grande roue à partir de 14h30 avant le traditionnel feu d'artifice en soirée. Parmi les autres temps forts, le déjeuner des anciens à l'Ours Noir, le Feu de bois, Tante Fancine et Milot, lundi 21 octobre. Cette année les forains ont décidé également de mettre en place une journée spéciale "promotion" avec des tarifs réduits sur tous les manèges le dernier mercredi de la Saint-Romain, soit le mercredi 13 novembre.

Si en termes de fréquentation la foire Saint-Romain est encore distancée par la foire du Trône à Paris, elle bat tous les records, si l'on s'en tient au nombre d'attractions et représente ainsi la plus grosse foire de France.