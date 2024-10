Rouen. Gratuité et départs supplémentaires : la Métropole renforce l'offre de transport pendant la foire

Il s'agit de faciliter l'accès à l'évènement et favoriser l'utilisation des transports en commun, la Métropole de Rouen met en place la gratuité sur l'ensemble du réseau Astuce les mercredis, week-ends et jours fériés pendant toute la période de la foire Saint Romain. L'évènement qui débute vendredi 18 octobre et se poursuit jusqu'au 17 novembre a toujours lieu sur l'esplanade Saint-Gervais.

Cette extension de la gratuité est une nouveauté de l'édition 2024. En plus, la collectivité renforce son offre de transports avec des départs supplémentaires en soirée, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés sur les lignes de Métro, Téor, F9 et 530. Retrouvez tout le détail du dispositif ici.