Transport. Les grèves du réseau Astuce à Rouen annoncées à partir de ce samedi sont suspendues

L'annonce est tombée vendredi 27 décembre. Les grèves du réseau Astuce de Rouen, qui devaient débuter ce samedi 28 décembre, sont suspendues. "Le mouvement social ayant été suspendu, Transdev Rouen vous informe que la circulation des métros, TEOR et bus sera normale à compter de ce samedi 28 décembre", peut-on lire sur le site officiel de My Astuce (réseau Astuce). "Transdev Rouen vous informe que la circulation des métros, TEOR et bus sera normale à compter de ce samedi 28 décembre."

Pour rappel, la durée du mouvement envisagée était de 55 minutes par jour à partir du samedi 28 décembre. Les lignes de métro, les bus TEOR T1, T2, T3, T4, et FAST F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8 ainsi que les lignes régulières 10, 11, 15, 20, 22, 27, 41 étaient concernées.