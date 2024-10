Evénement. La Foire Saint-Romain démarre ce week-end à Rouen !

La Foire Saint-Romain revient à Rouen du 18 octobre au 17 novembre 2024, pour un mois de sensations, de nostalgie et de gourmandises. Cet événement emblématique des vacances de la Toussaint, la plus grande fête foraine de France, attire chaque année les petits et les grands pour des moments inoubliables.

Karl Morel, le président de l'association des forains de Rouen, nous détaille les nouveautés et caractéristique de cette fête foraine au micro de Tendance Ouest :

Foire Saint-Romain 2024 Impossible de lire le son.

Avec plus de 300 patrons forains, la Foire illumine la ville et promet des frissons aux amateurs de sensations fortes. Entre classiques et nouveautés, des manèges comme le KingLoop, le Gravitron ou encore le Crazy Mouse sont prêts à décoiffer les plus audacieux. Côté gourmandises, impossible de résister aux churros, barbes à papa, ou au célèbre cochon de lait.

Les familles pourront s'émerveiller ensemble en déambulant dans les allées, peluches à la main, entre pêche aux canards et manèges pour enfants. De plus, l'accès est facile grâce aux transports en commun renforcés ou à des parkings gratuits avec navette.