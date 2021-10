Rouen. La foire Saint-Romain de Rouen, c'est reparti pour un tour !

C'est l'un des grands rendez-vous de cet Automne à Rouen, la foire Saint Romain! Vous ne pourrez pas la manquer en passant sur le Pont Flaubert; pour la deuxième année consécutive elle s'installe sur l'Esplanade Saint Gervais (presqu'île de Waddington) pour 1 mois du 20 Octobre au 19 Novembre 2017: joie, sensations, ambiance conviviale et familiale, c'est accessible à tous.

Deuxième plus grande fête foraine de France

Plus de 200 forains vous proposent des activités diverses et variées avec comme chaque année un lot de nouveautés et bien sûr des “classiques” à Rouen: Le king, le Crazy Mouse, l'extrême, le Happy Sailor, la Grande roue ou encore le restaurant l'Ours Noir et ses célèbres cochons de laits. On ne manquera pas non plus les croustillons, spécialité de la foire Saint Romain.

Pour cette édition 2017 la municipalité confirme la sécurité et la vidéosurveillance du site et accentue encore un peu plus l'accessibilité à la foire comme nous l'explique dans notre entretien Jean-Loup Gervaise, adjoint au maire de Rouen:

Foire Saint Romain édition 2017 Impossible de lire le son.

Vous avez donc 1 mois pour vous balader dans les allées de la foire et profiter des attractions, restaurants et jeux forains. C'est ouvert du 20 Octobre au 19 Novembre de 15h à 01h du matin (et dès 11h30 pour les restaurants).

Pour vous immiscer au coeur de la magie foraine de nuit, voici une très belle vidéo de présentation filmée par un drone et réalisée sur l'édition 2016 à Rouen.

A LIRE AUSSI.

La foire Saint-Romain de Rouen, c'est reparti pour un tour !

La Foire Saint-Romain de Rouen a-t-elle dépassé la Foire du Trône de Paris ?

Foire Saint-Romain à Rouen : comment s'y rendre ?

Près de Rouen, une ferme permacole dans l'ancien hippodrome des Bruyères

Opération spéciale : 20€ les 20 manèges pour la foire Saint-Romain à Rouen