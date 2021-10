Rouen. Foire Saint-Romain à Rouen : comment s'y rendre ?

C'est la deuxième plus grande foire de France juste derrière celle du Trône à Paris (Ile-de-France). Autant dire qu'après une édition 2015 annulée, faute d'un accord entre élus et forains, la foire Saint-Romain, qui débute ce vendredi 21 octobre 2016, est très attendue à Rouen (Seine-Maritime). Pour la première fois, elle se déroulera sur l'esplanade Saint-Gervais. Mais comment s'y rendre et se stationner?

En transports en commun

C'est la solution plébiscitée par les collectivités. "900 000 € ont été mobilisés pour inciter les visiteurs à utiliser les transports en commun", confie Frédéric Sanchez, président de la Métropole. Entre l'arrêt Mont Riboudet-Kindarena et l'esplanade, il faut compter une dizaine de minutes à pied.

En métro

Pour l'occasion, le métro et les Teor passeront plus souvent et pendant plus longtemps. Pour ce qui est des métros, ils circuleront jusqu'à 23h30 les vendredis, samedis, veilles de jours fériés (lundi 31 octobre 2016 et jeudi 10 novembre 2016) et le vendredi 11 novembre 2016. Ils passeront toutes les sept minutes l'après-midi les dimanches et jours fériés.

En Teor

Concernant les Teor, ils passeront toutes les deux minutes entre Mont-Riboudet Kindarena et Saint-Hilaire les samedis après-midi et tous les après-midi lors des vacances scolaires (20 octobre-2 novembre). Ils circuleront jusqu'à 23h30 (toutes les quatre minutes) durant ces mêmes périodes.

Les dimanches et jours fériés, ils passeront toutes les quatre minutes en centre-ville, soit deux fois plus qu'en temps normal.

Les vendredis et veilles de jours fériés, ils circuleront jusqu'à 23h30 entre Mont-Riboudet Kindarena et Saint-HIlaire avec un Teor toutes les quatre minutes.

En bus

Dernière nouveauté: les lignes 30 et (en provenance du Trait) et 32 (en provenance d'Elbeuf) sont également renforcées pour "offrir une solution efficace à tous les habitants". Sur la première citée, il y aura un aller-retour supplémentaire l'après-midi pendant les vacances scolaires et un A-R supplémentaire les samedis, dimanches et jours fériés.

Sur la seconde citée, un bus passera toutes les heures les dimanches après-midi et jours fériés et toutes les 20 minutes pour les retours en fin d'après-midi pour les vacances scolaires.

Où se stationner en voiture?

Car tout le monde ne peut ou ne veut se rendre à la foire à pied ou en transports en commun, il reste toujours la solution automobile. Avec une problématique: où se stationner? Cinq solutions:

Un parking gratuit de 700 places en face du MIN

en face du MIN Parking du Mont-Riboudet Kindarena

Parking pour Personnes à Mobilité Réduite à proximité du port de plaisance

Parking moto sous le pont Flaubert rive droite

Jean-Loup Gervaise, maire adjoint qui supervise entre autres ce grand événement, évoque le parking du 106. Il faut alors traverser le pont Flaubert à pied.

Mais aussi...

Il est possible de se rendre à la foire à vélo, en le stationnement sur le parking dédié sous le pont Flaubert rive droite. Vous pouvez aussi prendre un cy'clic et le déposer à la station boulevard Ferdinand de Lesseps, devant les Docks 76.

A LIRE AUSSI.