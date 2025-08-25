Bréhal. Un enfant sauvé de la noyade dans la piscine d'un camping

A Bréhal, un enfant de 5 ans a été sauvé de la noyade dans la piscine du camping de la Vanlée. L'accident s'est produit dimanche 24 août un peu avant 14h.

Pris en charge rapidement

Pris en charge rapidement par les sapeurs pompiers, il a été transporté dans un état léger vers le centre hospitalier d'Avranches.