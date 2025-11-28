En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Eure. Vomissements et nausées : 101 enfants et trois adultes intoxiqués à la cantine

Sécurité. 101 enfants et 3 adultes ont été intoxiqués à la cantine dans des écoles maternelles et élémentaires de sept communes autour d'Etrépagny, dans l'Eure, jeudi 27 novembre. Elles sont approvisionnées par le même traiteur. Aucune hospitalisation n'a été nécessaire.

Publié le 28/11/2025 à 09h39 - Par Gilles Anthoine
101 enfants et trois adultes ont été intoxiqués à la cantine dans sept communes autour d'Etrépagny. Le repas avait été servi par un même traiteur. - Photo d'illustration

Plusieurs cas d'intoxication alimentaire sont survenus jeudi 27 novembre dans les écoles maternelles et élémentaires euroises d'Etrépagny, Puchay, Saussaye-la-Campagne, Nojeon-en-Vexin, Coudray, Saint-Denis-le-Ferment et Notre-Dame-de-l'Isle. Les repas avaient été fournis par le même traiteur. Au total 101 enfants et trois adultes ont présenté des symptômes de vomissements et de nausées après le déjeuner.

35 pompiers et deux équipes du Samu sur place

35 pompiers et deux équipes du Samu se sont rendus sur place pour examiner les enfants. Aucun cas grave n'a été signalé. Aucun enfant n'a fait l'objet d'un transport à l'hôpital. Ils ont tous pu regagner leur domicile avec leurs parents.

Des investigations en cours

L'Agence régionale de santé (ARS) et la Direction départementale de protection des populations (DDPP) de l'Eure se sont rendues sur le site de production du traiteur pour mener des investigations. L'ARS a également pris contact avec toutes les personnes qui se sont faites livrer des plateaux-repas à domicile par ce traiteur, dans l'Eure et dans le département des Yvelines, pour vérifier leur état de santé.

Les plus lus
