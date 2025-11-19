Cotentin. Un jeune motard grièvement blessé dans un accident contre un poids lourd

Un accident de la route s'est produit ce mercredi 19 novembre au Vast, route de Quettehou, dans le Cotentin un peu avant 8h30. Une collision a eu lieu entre une moto, type 50cm³, et un poids lourd, type porte engin. Le pilote du deux-roues, un jeune homme âgé de 17 ans, a été grièvement blessé.

Héliporté vers le CHU de Caen

Polytraumatisé, il a été médicalisé sur place avant d'être évacué par l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50 vers le CHU de Caen. 12 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été déployés sur cet accident.