Biéville-Beuville. Un bus percute un bâtiment, le conducteur blessé dans le choc

Il était tôt ce mardi 18 novembre matin, quand un bus a percuté un bâtiment de Biéville-Beuville. Il était peu avant 7h.
Vide de voyageurs, seul le conducteur du bus, un homme de 43 ans blessé légèrement dans le choc, a été impliqué dans l'accident. Il a été transporté en urgence relative vers la clinique Saint-Martin de Caen.
La mairie a pris un arrêté de mise en sécurité concernant le bâtiment touché, le temps d'évaluer précisément l'étendue des dommages et d'écarter tout risque structurel.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.