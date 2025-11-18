Biéville-Beuville. Un bus percute un bâtiment, le conducteur blessé dans le choc

Il était tôt ce mardi 18 novembre matin, quand un bus a percuté un bâtiment de Biéville-Beuville. Il était peu avant 7h.

Vide de voyageurs, seul le conducteur du bus, un homme de 43 ans blessé légèrement dans le choc, a été impliqué dans l'accident. Il a été transporté en urgence relative vers la clinique Saint-Martin de Caen.

La mairie a pris un arrêté de mise en sécurité concernant le bâtiment touché, le temps d'évaluer précisément l'étendue des dommages et d'écarter tout risque structurel.