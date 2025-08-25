En ce moment Mama sam (live) M
Foire de Lessay. Les Boulangers, Réo et les Jambons de Lessay créent un casse-croûte local : découvrez la recette

Economie. La Maison des boulangers de la Manche sera de nouveau à la foire de Lessay, du vendredi 12 au dimanche 14 septembre. Cette année, en plus du fournil, elle arrive avec un casse-croûte local, imaginé avec la fromagerie Réo et les Jambons de Lessay.

Publié le 25/08/2025 à 07h00 - Par Thibault Lecoq
Il s'agit d'un mélange de produits locaux pour créer un mets ultra-local. - Tendance Ouest

Un casse-croûte local sera proposé à la foire Sainte-Croix de Lessay, qui se tient du vendredi 12 au dimanche 14 septembre dans le centre-Manche. Il a été créé spécialement pour l'occasion par la Maison des boulangers du département, en partenariat avec les Jambons de Lessay et la fromagerie Réo. Tout sera préparé sur place, dans le fournil installé par la Maison des Boulangers, en plus du pain, des gâches et des viennoiseries.

[photo]

A lire aussi. Manche. Les Médiévales de Cerisy-la-Forêt et la foire de Lessay labellisées "Plus belles fêtes de France"

Circuit court et produits de qualité

La recette est simple mais savoureuse : de la crème fraîche Réo, de la moutarde, du jambon de pays et des tranches de camembert sont disposés sur une pâte à pizza, le tout gratiné. Cette création répond à une logique selon Fabrice Suzanne, le président des boulangers de la Manche : "On voulait rester dans la thématique foire de Lessay et en circuit très court, avec de bons produits", explique-t-il. Il ajoute : "Ce sont déjà des artisans qui fabriquent de bons produits et qui sont déjà dans beaucoup de nos boulangeries. Pour moi, en tant que représentant des boulangers, l'idée est de faire tourner notre circuit et faire travailler les producteurs locaux : les paysans, les laiteries, le jambon… et on fait travailler tout le monde sur le territoire." Le prix du casse-croûte n'a pas encore été fixé. 

Galerie photos
Les boulangers de la Manche, la fromagerie Réo, les Jambons de Lessay avec Stéphanie Maubé, la maire de Lessay présentent le casse-croûte local créé pour la foire Sainte-Croix. - Tendance Ouest

