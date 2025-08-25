Foire de Lessay. Les Boulangers, Réo et les Jambons de Lessay créent un casse-croûte local : découvrez la recette

Un casse-croûte local sera proposé à la foire Sainte-Croix de Lessay, qui se tient du vendredi 12 au dimanche 14 septembre dans le centre-Manche. Il a été créé spécialement pour l'occasion par la Maison des boulangers du département, en partenariat avec les Jambons de Lessay et la fromagerie Réo. Tout sera préparé sur place, dans le fournil installé par la Maison des Boulangers, en plus du pain, des gâches et des viennoiseries.

Circuit court et produits de qualité

La recette est simple mais savoureuse : de la crème fraîche Réo, de la moutarde, du jambon de pays et des tranches de camembert sont disposés sur une pâte à pizza, le tout gratiné. Cette création répond à une logique selon Fabrice Suzanne, le président des boulangers de la Manche : "On voulait rester dans la thématique foire de Lessay et en circuit très court, avec de bons produits", explique-t-il. Il ajoute : "Ce sont déjà des artisans qui fabriquent de bons produits et qui sont déjà dans beaucoup de nos boulangeries. Pour moi, en tant que représentant des boulangers, l'idée est de faire tourner notre circuit et faire travailler les producteurs locaux : les paysans, les laiteries, le jambon… et on fait travailler tout le monde sur le territoire." Le prix du casse-croûte n'a pas encore été fixé.