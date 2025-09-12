Lessay. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a inauguré la foire Sainte-Croix

La foire Sainte-Croix de Lessay a bien démarré, vendredi 12 septembre. Elle va durer jusqu'au dimanche 14 septembre. Cette année, l'inauguration aussi bien de Planet'élevage, le comice agricole, que celle de la foire elle-même ont été faites en présence de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a été invitée par les députés Stéphane Travert et Philippe Gosselin. Les autres parlementaires de la Manche, les élus départementaux et municipaux étaient aussi présents, surtout la maire Stéphanie Maubé.

Un camembert Réo, à l'étiquette de la foire de Lessay, a été offert à la présidente de l'Assemblée nationale.

La présidente de l'Assemblée nationale a déambulé dans les allées avant de donner un point presse. "C'est un événement qui pour les élus, les professionnels et les citoyens compte beaucoup et on voit qu'il y a beaucoup de bonne humeur. Ce sont des moments qui sont importants pour notre pays, car ce sont nos traditions que nous faisons vivre et, en même temps, c'est un moment où on se retrouve ensemble. Et ça fait du bien", explique-t-elle.

Yaël Braun-Pivet a échangé avec les syndicalistes de la Coordination rurale.

La présidente de l'Assemblée nationale appelle au dialogue, à tous les niveaux : "On est entré dans un monde où c'est tout noir ou tout blanc. On espère qu'il va y avoir une baguette magique, des solutions faciles. Ça n'existe pas. Le monde d'aujourd'hui est complexe et on doit avancer ensemble pour pouvoir l'affronter. C'est une adaptation et une évolution constante, et ça, il faut le faire ensemble, sinon ça ne marche pas. On est à côté de la plaque. C'est ce que j'ai entendu dans la Manche. Tout le monde se serre les coudes et avance main dans la main quelles que soient ses opinions politiques ou ses appartenances syndicales. Je crois que c'est la bonne méthode et la bonne façon de faire."

Après le déjeuner, la présidente de l'Assemblée nationale s'est rendue à Saint-Jean-d'Elle pour dévoiler une plaque commémorative en l'honneur d'Angèle Lamoureux, première femme maire de la Manche en 1945.

Les déballeurs sont prêts dans les allées.

La partie entreprise et matériel agricole est toujours très importante.

L'allée des rôtisseurs est bien revenue.