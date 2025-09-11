Lessay. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en visite à la foire

Le quatrième personnage de l'Etat, la présidente de l'Assemblée nationale, est attendu dans la Manche, vendredi 12 septembre. Yaël Braun-Pivet a été invitée par les députés Stéphane Travert et Philippe Gosselin. Elle doit aller à Lessay puis à Saint-Jean-d'Elle.

Un hommage à la première femme maire de la Manche

La présidente de l'Assemblée doit arriver vers 8h et commencer le tour de la foire millénaire de Lessay par l'inauguration de Planet'Elevage, la partie comice agricole. Elle se rendra ensuite sur le foirail pour inaugurer officiellement la foire. Elle restera jusqu'en début d'après-midi. Yaël Braun-Pivet sera en milieu d'après-midi à Saint-Jean-d'Elle pour une cérémonie d'hommage à Angèle Lamoureux. Cette femme a été la première maire de la Manche, à Saint-Jean-des-Baisants en 1945.