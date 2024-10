Orne. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à Sées demain

La présidente de l'Assemblée nationale dans l'Orne, vendredi 25 octobre. Yaël Braun-Pivet va passer sa matinée et une partie de son après-midi à Sées. "Ce déplacement s'inscrit dans la politique d'ouverture de l'Assemblée nationale, engagée dès le début de sa première mandature, en 2022", souligne la préfecture.

Au programme : rencontres avec des citoyens et des élus, et échanges avec des familles et des agents de l'Union départementale des associations familiales. Elle va notamment découvrir l'atelier "bébés lecteurs" à la médiathèque et le bus des familles, avant une déambulation dans la commune autour des projets réalisés et en cours dans le cadre du dispositif Petites villes de demain. La députée va également rencontrer les jeunes stagiaires du Service national universel (SNU).