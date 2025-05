Orne. Deux passionnés lancent une association de karting et visent une finale mondiale

Une nouvelle association pour fédérer autour du karting. Deux Ornais passionnés de sports mécaniques, Richard Cohen et Florent Fonteyne, viennent de créer ID Racing, basé à Sées et affilié au circuit de Caen. Ce projet part de la rencontre entre les deux hommes sur la piste d'Essay à l'automne 2024. C'est finalement au retour d'une course de karting à Agadir (Maroc) qu'ils lancent l'association.

Cette dernière a été créée dans le but d'accéder aux compétitions de karting "dans le cadre du championnat SWS". ID Racing regroupe à ce jour trois équipes, composées de pilotes débutants et confirmés. "L'objectif est de qualifier l'équipe première pour la finale mondiale en 2026", lance Florent Fonteyne. Les débuts sont prometteurs avec déjà plusieurs victoires en seulement deux mois d'existence.

Rendre la pratique plus accessible

L'idée de l'association va bien au-delà de simplement faire des tours sur un circuit. "Il y a toute une partie humaine à côté. On essaie de faire converger les personnes entre elles, que l'un fasse travailler l'autre parce qu'il est assureur ou fait de la réparation automobile", explique Florent Fonteyne. "Si l'association fonctionne dans le temps, on veut aussi permettre l'accès au moins à une initiation au karting à des personnes qui n'ont pas suffisamment les moyens, notamment des jeunes de milieux défavorisés", précise-t-il.

Pratique. Pour rejoindre l'association ou plus de renseignements : 06 80 48 22 44.