Collection. Deux timbres créés à l'effigie de Sées grâce à un philatéliste

Si le terme de première fois n'est pas certain, il est assurément rare d'inaugurer en un jour deux timbres relatifs à une même commune. C'est ce qu'il s'est pourtant passé à Sées, ce mercredi 28 mai. L'un est à l'effigie de la cathédrale de Sées, emblème de la ville et du département. L'autre représente Nicolas-Jacques Conté (1755-1805), célèbre peintre, physicien et chimiste ornais connue pour avoir inventé le crayon à papier encore utilisé de nos jours.

15e et 16e timbres de l'Orne

A l'origine de ces deux timbres : Yves Duchemin. Originaire de Sées, ce collectionneur devenu philatéliste a soumis un projet à Philaposte, qui conçoit et émet ces pièces de papier prisées. "J'étais frustré qu'on puisse sortir des timbres sur la cathédrale de Reims ou de Chartres, et j'ai pensé que la cathédrale de Sées pouvait avoir son timbre aussi", explique-t-il, utilisant la même réflexion pour Nicolas-Jacques Conté. Il s'est gardé la surprise et a découvert les deux timbres "magnifiques", deux années après sa demande, ce 28 mai.

Comment obtenir ces timbres ?

Bagnoles-de-l'Orne, Fernand Léger, le haras du Pin… Jusqu'alors, 14 timbres relatifs à l'Orne ont été émis sur les quelque 8 500 sortis depuis 1849. Ces 15e et 16e pièces n'ont pas encore été imprimées. Le timbre de la cathédrale sera vendu en avant-première le 11 juillet de 9h30 à 18h à la chapelle canoniale de Sées, avant de se retrouver dans les bureaux de poste à compter du 15 juillet. Il coûtera 1,39€.

Le timbre à l'effigie de la cathédrale de Sées sera vendu en avant-première le 11 juillet dans la commune. - Tendance Ouest

Pour le timbre à l'image de Nicolas-Jacques Conté, il faudra débourser 2,10€ lors de la prévente du 25 juillet à la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Sées, ou dans les bureaux de poste à partir du 28 juillet.

Le timbre de Nicolas-Jacques Conté rappelle des moments forts de la vie de l'Ornais, comme l'invention du crayon à papier ou son expédition en Egypte. - Tendance Ouest