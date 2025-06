Philatélie. Avis aux collectionneurs : le timbre spécial Millénaire de Caen bientôt mis en vente

A l'occasion des célébrations du Millénaire de Caen, La Poste a créé un timbre à l'effigie de cette fête, qui sera mis en vente le 30 juin. Son visuel était dévoilé mardi 27 mai.

Le timbre vu de plus près, a été créé par l'illustrateur Stéphane Humbert-Basset.

Bleu et blanc, le timbre représente le centre-ville de Caen, pris de haut. On reconnaît les lieux phares des célébrations du Millénaire, comme le port ou le château, particulièrement mis en avant lors de l'inauguration en mars, ou plus récemment de la Parade Opératique, le 9 mai dernier.

Des mois de travail

"Ils travaillent dessus depuis janvier", affirme Luc Darlet, président du club d'histoire numismatique et philatélique, à Soliers. Pour lui comme pour les autres associations de philatélie de l'agglomération caennaise, c'est une aubaine que d'avoir un timbre à l'effigie de sa ville.

"Le timbre rassemble et fédère"

Ce sont les mots de Valérie Radix, déléguée régionale de La Poste, en Normandie. Elle explique ce que représente cette émission de timbre historique du Millénaire de Caen :

Les 27 et 28 juin, le timbre sera vendu en avant-première à Caen, Ouistreham et Paris, où son créateur Stéphane Humbert-Basset animera une séance de dédicaces de 10h30 à 12h30. A partir du 30 juin, il sera mis en vente dans de nombreux bureaux de poste, au prix de 2,10€ le timbre et 5€ le feuillet.