Orne. Qui est le nouveau député Thierry Liger, remplaçant de la ministre Véronique Louwagie ?

L'Orne a un nouveau député. Devenue ministre du Commerce et de l'Artisanat dans le gouvernement de François Bayrou, Véronique Louwagie a cédé officiellement vendredi 24 janvier son mandat à l'Assemblée nationale à son suppléant, Thierry Liger. "Je le remercie encore d'avoir accepté de me remplacer au pied levé, en ce qu'il a rendu possible ma prise de fonction en tant que ministre", écrit l'Ornaise. Le Percheron devient député de la 2e circonscription de l'Orne tant que Véronique Louwagie reste ministre.

Un chef d'entreprise aux multiples casquettes politiques

Le parcours politique de Thierry Liger débute en 2008 avec un premier poste en tant que conseiller municipal du petit village de Maison-Maugis, avant d'en devenir le maire. Hier encore, il était président de la communauté de communes (CDC) du Cœur du Perche, adjoint au maire de Cour-Maugis-sur-Huisne et conseiller régional, président de la commission des finances.

Son arrivée à l'Assemblée nationale l'oblige à quitter certaines de ses fonctions, en particulier la présidence de la CDC, due à l'interdiction du cumul des mandats, et la présidence de la commission des finances de la Région Normandie. Il va tout de même garder son statut de chef d'entreprise. Ingénieur électronicien de formation, il dirige le groupe Linvest et l'entreprise Power System Technology située à Berd'huis.

"Pour moi c'est une expérience formidable que j'ai envie de vivre avec toute l'énergie que j'ai pu mettre déjà au service des territoires", commente Thierry Liger qui souhaite "avoir une continuité par rapport au travail de Véronique Louwagie. Il y avait un travail sur le terrain très important, être au plus près et défendre les territoires ruraux".