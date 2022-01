L'Aigle. Véronique Louwagie et Jérôme Nury au groupe des Républicains à l'Assemblée Nationale

"Fidèles à nos convictions et nos valeurs, nous nous sommes inscrits au sein du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, pour une opposition constructive" expliquent mardi 27 juin 2017 dans un communiqué Véronique Louwagie, députée de la circonscription L'Aigle/ Mortagne et Jérôme Nury, élu sur Flers/ Argentan (Orne).

Avant d'ajouter : "Nous serons attentifs sur un certain nombre de sujets, et prêts à s'opposer, dès lors qu'il s'agira de pénaliser les territoires ruraux ou d'augmenter les impôts. Unis tous deux pour travailler au service de L'Orne et de la France, notre voix sera d'autant plus forte que nous agissons ensemble pour défendre notre territoire et nos concitoyens."

A LIRE AUSSI.

34 candidats aux élections législatives dans l'Orne