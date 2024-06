Elections législatives 2024. "Eric Ciotti a franchi la ligne rouge", s'insurgent les élus LR de l'Orne

"Nous appelons à la démission d'Eric Ciotti de la Présidence des Républicains." C'est ainsi que débute le communiqué de la fédération Les Républicains de l'Orne, envoyé mardi 11 juin par Véronique Louwagie et Jérôme Nury, députés LR sortants, avec le président du Conseil départemental de l'Orne, Christophe de Balorre, après l'annonce d'une alliance entre Les Républicains et le Rassemblement national.

"Nous sommes surpris et choqués de la décision unilatérale d'Eric Ciotti de lier l'avenir des Républicains au RN, sans consultation, ni du bureau politique, ni des adhérents, ni des parlementaires, poursuivent-ils. Alors que notre pays traverse une crise sans précédent et que la confiance dans le pouvoir actuel est au plus bas, notre famille politique ne peut pas se tromper de remède."

"Pas des solutions acceptables"

Ils poursuivent : "La tambouille politicienne et les alliances contre-nature avec des partis populistes et anti-européens ne sont évidemment pas des solutions acceptables. Le Président des Républicains Eric Ciotti a franchi la ligne rouge. Nous avons toujours été fidèles à notre famille politique, sans pour autant en partager toutes les orientations. Mais cette fois, il nous est totalement impossible de suivre cette position qui nous éloigne des valeurs de la droite et du centre que nous avons toujours portées avec sincérité."

Ils concluent : "Nous demandons à Eric Ciotti de décider par lui-même, comme celles et ceux qui souhaitent une telle alliance, de quitter la Présidence des Républicains. Nous sommes plus que jamais attachés à 'une certaine idée de la France' et voulons porter nos combats pour l'Orne, les Ornais et pour la France dans la clarté puis la cohérence."