Orne. Les enfants des pompiers partis en intervention bénéficient de la garderie gratuite

Un partenariat en faveur des parents sapeurs-pompiers a été signé mardi 7 janvier entre la communauté de communes Cœur du Perche et le Sdis de l'Orne. Il va permettre de faciliter, avant et après le temps scolaire, la prise en charge de 13 enfants de pompiers qui seraient en intervention. Ainsi, même si les parents sont appelés à la dernière minute, leurs enfants pourront être accueillis gratuitement à la garderie de l'école de Sablons sur Huisne et des cinq autres écoles du territoire.

"Ça m'est déjà arrivé d'être en intervention et me dire qu'il faut que je récupère mes enfants", explique le lieutenant Jérôme Guyon du centre de secours de Bretoncelles. Désormais, s'ils partent en intervention pendant leur temps normalement dédié pour récupérer les enfants, les pompiers n'ont qu'à prévenir l'école pour qu'elle les garde. "Comme ça, on ne met pas les enfants au portail et ils s'inquiètent que papa et maman ne sont pas là. Le pompier, il est rassuré aussi comme ça, il peut finir son intervention tranquillement", note-t-il.

Le dispositif bénéficie aussi aux habitants. "C'est un service indirect à la population puisque plus les pompiers vont être amenés à intervenir rapidement et d'une façon sereine, mieux c'est", assure Thierry Liger, le président de la communauté de communes Cœur du Perche. Si le dispositif fonctionne, il pourrait être étendu à d'autres territoires de l'Orne selon les besoins.