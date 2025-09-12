Météo. Quel est le meilleur moment pour profiter de la Foire Sainte-Croix de Lessay 2025 sans (trop) se mouiller ?

En ce moment DJ DIAMS
Société. La Foire de Lessay, aussi appelée Foire Sainte-Croix, revient du vendredi 12 septembre au dimanche 14 septembre 2025 dans la Manche. Un rendez-vous millénaire où pluie, bottes en caoutchouc et bonne humeur font partie du folklore. Mais alors, quel temps attendre cette année pour planifier au mieux sa visite ?

Publié le 12/09/2025 à 11h55 - Par Mathilde Rabaud
Une Foire Sainte-Croix sous un grand ciel bleu ? Ce serait presque trop bizarre… - Thibault Lecoq

Chaque deuxième week-end de septembre, la petite commune de Lessay, dans le centre-Manche, devient l'épicentre d'une des plus grandes foires agricoles de France.

Avec ses 1 500 exposants, ses allées gourmandes, ses démonstrations agricoles et sa fête foraine, la Foire Sainte-Croix attire jusqu'à 350 000 visiteurs en trois jours. Et tout le monde le sait : sans un ciel capricieux et quelques flaques de boue, l'ambiance n'aurait pas la même saveur.

Météo du vendredi 12 septembre 2025 : un démarrage humide

Le coup d'envoi de la Foire de Lessay devrait se faire sous un ciel gris. Les prévisions annoncent de la pluie entre 11h et midi, accompagnée d'un vent persistant. Les températures resteront fraîches : 16°C le matin, 17°C l'après-midi et 14°C le soir.

En clair : sortez le parapluie, mais ne vous laissez pas décourager, c'est surtout par précaution.

Samedi 13 septembre 2025 : matinée compliquée, soirée plus clémente

La deuxième journée s'annonce très arrosée entre 8h et 13h. Si vous comptiez flâner le matin, mieux vaut reporter votre visite. L'après-midi restera maussade, avec de petites averses prévues vers 16h.

Bonne nouvelle cependant : un rayon de soleil pourrait percer les nuages vers 19h, avec 17°C annoncés. La soirée pourrait donc être le bon plan pour profiter de la foire sans trop se mouiller.

Dimanche 14 septembre 2025 : le bon créneau à viser

La dernière journée sera encore ponctuée de pluie, surtout le matin. Le plus gros des averses est attendu entre 10h et 11h, avec des précipitations prolongées jusqu'à 15h.

Le créneau idéal ? L'après-midi, lorsque la pluie devrait enfin se calmer. Les visiteurs patients pourront alors profiter des stands, des animaux et de l'allée des rôtisseurs dans une ambiance plus respirable.

Bottes, capuche et tradition : la vraie saveur de la Foire de Lessay

On ne va pas se mentir : venir à la Foire de Lessay, c'est aussi accepter de patauger un peu. Chaque année, les visiteurs sortent bottes et imperméables, un rituel presque aussi incontournable que les rôtis sur l'allée principale. Car au fond, la pluie fait partie de la légende.

Une Foire Sainte-Croix sous un grand ciel bleu ? Ce serait presque trop bizarre…

