Manche. Risques sanitaires : pas de moutons et moins de bovins à la foire de Lessay

A la foire de Lessay du 12 au 14 septembre, la partie élevage va perdre des effectifs pour cause d'épidémies de fièvre catarrhale ovine et bovine.

Planèt'Elevage, qui organise ces concours, a été contraint de s'adapter du fait de cette crise sanitaire. Il n'y aura aucun mouton présent, et les bovins seront moins nombreux que d'habitude.

Une centaine cette année, contre 300 en moyenne les autres années. Une vente et quelques concours sont malgré tout maintenus et un protocole sanitaire a été établi. Thierry Hulmer est le président de Planèt'Elevage.

Planèt'Elevage proposera aussi un pôle innovation, formation, emploi et énergie avec des mini-conférences, sur la place des femmes dans l'agriculture des jeunes, des animations et démonstration avec des simulateurs 3d sont également au programme.