Sport. Une première dans l'Orne : ils ouvrent un espace entièrement dédié à la pratique du padel

Sport. Près d'Argentan, la famille Gendron s'apprête à ouvrir le premier espace ornais exclusivement dédié à la pratique du padel, sport de raquette apparu au Mexique dans les années 70. Dès le 18 octobre, 4 pistes seront accessibles 7j/7, en intérieur.

Publié le 17/10/2025 à 11h40 - Par Martin Patry
Tom, Didier et Léo Gendron ouvrent les portes de l'espace padel Argentan, samedi 18 octobre. - Martin Patry

C'est une grande première dans le département de l'Orne. Samedi 18 octobre, Didier Gendron, gérant de la salle de sport l'Orange Bleue à Argentan, et ses deux fils, Tom et Léo, ouvrent un espace exclusivement dédié à la pratique du padel. "Mon père est dans le sport depuis une trentaine d'années, il a de l'expérience, raconte Léo Gendron, directeur général de l'espace padel Argentan. Mon frère, lui, était dans le domaine de la logistique automobile et moi, je suis un ancien joueur de tennis qui dirige, depuis un an, un centre de padel à Caen. Nos trois profils sont très complémentaires", sourit-il.

Premier club de padel de l'Orne

Apparu au Mexique dans les années 70, le padel est un sport de raquette issu du tennis et du squash. Si certaines pistes sont accessibles dans l'Orne, notamment au complexe tennistique Maxime Merlin de Bagnoles-de-l'Orne, il n'existait jusqu'ici aucun espace entièrement réservé à la pratique du padel, dans le département. "C'est un sport en pleine croissance et on manque d'infrastructures, constate Léo Gendron. Pour jouer dans une structure privée et fermée, il fallait faire beaucoup de route", poursuit-il.

Avant son ouverture, le flambant neuf espace padel d'Argentan croule sous les appels. "C'est top, les gens nous téléphonent chaque jour pour savoir comment réserver les terrains. Tout est complet pour le premier jour, il y a un vrai engouement", se réjouit Léo Gendron.

Léo Gendron, directeur général de l'espace padel

Une enveloppe d'un million d'euros

Le nouvel espace, équipé de 4 courts et d'un club-house, s'est construit en un peu plus d'un an. Le bâtiment se situe dans la rue Réage-des-carrés, à Ecouché-les-Vallées. "Il n'y avait rien auparavant, se souvient Léo Gendron. On a acheté le terrain, la construction du bâtiment et l'installation des pistes pour environ 1 million d'euros", explique-t-il.

Un club-house avec vue sur les pistes a également été construit.Un club-house avec vue sur les pistes a également été construit. - Martin Patry

Côté tarifs, comptez 6 euros par personne et par heure de 10h à 17h en semaine, et 8 euros de 17h à 23h ainsi que les week-ends. "On est ouvert tous les jours de l'année, sauf le 25 décembre et le 1er janvier", rappelle Léo Gendron avant d'ajouter que le club propose également des raquettes à la location.

