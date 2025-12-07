Football. L'US Granville éliminé de la Coupe de France : la réclamation déboutée par la FFF

C'est bien la loi du terrain qui aura eu raison de l'US Granville. Les Corsaires ont déposé un recours suite à leur élimination en Coupe de France aux tirs au but face à Montreuil, au 8e tour de la compétition. D'après les Manchois, plusieurs joueurs de la formation adverse étaient suspendus, et n'auraient donc pas dû fouler la pelouse.

La Fédération française de football a examiné la situation, et a statué que la réclamation des Normands n'était pas justifiée, validant ainsi la qualification sur le terrain de Montreuil. C'est le club de R1 qui l'annonce sur ses réseaux sociaux ce vendredi 5 décembre. Montreuil affrontera l'US Chauvigny en 32e de finale de la Coupe de France.