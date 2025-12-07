Seine-Maritime. Le véhicule termine 10 mètres en contrebas : un homme piégé dans sa voiture

L'impressionnant accident n'a pas eu de conséquence dramatique. Ce samedi 6 décembre, vers 20h30, le conducteur a effectué une sortie de route à Fontaine-le-Bourg, au nord de Rouen. Le véhicule avait quitté la route, et glissé environ 10 mètres en contrebas de la chaussée. L'homme de 48 ans au volant s'est retrouvé pris au piège dans la voiture.

18 pompiers dépêchés

Ce sont les sapeurs-pompiers de l'équipe spécialisée en milieu périlleux qui sont intervenus pour prendre en charge la victime consciente, mais coincée. A 22h, l'opération se terminait. L'homme de 48 ans a été sorti du véhicule, sans présenter de graves blessures. Celui-ci a tout de même été transporté au CHU de Rouen, dans un état "d'urgence relative", précisent les secours, qui étaient 18 sur place.

Les gendarmes étaient aussi présents. Le temps de l'intervention, la circulation avait été réduite sur une voie.