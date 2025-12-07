En ce moment Man ! i feel like a woman Shania TWAIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Le véhicule termine 10 mètres en contrebas : un homme piégé dans sa voiture

Sécurité. Un accident spectaculaire est survenu en Seine-Maritime, à Fontaine-le-Bourg, ce samedi 6 décembre en soirée. Il a nécessité l'intervention d'une équipe spécialisée en milieu périlleux de la part des sapeurs-pompiers.

Publié le 07/12/2025 à 08h39 - Par Lilian Fermin
Seine-Maritime. Le véhicule termine 10 mètres en contrebas : un homme piégé dans sa voiture
L'équipe spécialisée est intervenue ce samedi 6 décembre pour secourir une victime coincée dans son véhicule à Fontaine-le-Bourg.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'impressionnant accident n'a pas eu de conséquence dramatique. Ce samedi 6 décembre, vers 20h30, le conducteur a effectué une sortie de route à Fontaine-le-Bourg, au nord de Rouen. Le véhicule avait quitté la route, et glissé environ 10 mètres en contrebas de la chaussée. L'homme de 48 ans au volant s'est retrouvé pris au piège dans la voiture.

18 pompiers dépêchés

Ce sont les sapeurs-pompiers de l'équipe spécialisée en milieu périlleux qui sont intervenus pour prendre en charge la victime consciente, mais coincée. A 22h, l'opération se terminait. L'homme de 48 ans a été sorti du véhicule, sans présenter de graves blessures. Celui-ci a tout de même été transporté au CHU de Rouen, dans un état "d'urgence relative", précisent les secours, qui étaient 18 sur place.

Les gendarmes étaient aussi présents. Le temps de l'intervention, la circulation avait été réduite sur une voie.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. Le véhicule termine 10 mètres en contrebas : un homme piégé dans sa voiture
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple