F1. Esteban Ocon termine fort à Abu Dhabi, Pierre Gasly heureux de conclure la saison

Sport. Le dernier Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1 se tenait comme à l'accoutumée sur le circuit d'Abou Dhabi ce dimanche 7 décembre. Un GP au suspens entier, puisque le champion du Monde n'était pas encore sacré.

Publié le 07/12/2025 à 17h01 - Par Lilian Fermin
F1. Esteban Ocon termine fort à Abu Dhabi, Pierre Gasly heureux de conclure la saison
Alpine a conclu une saison à oublier sur le circuit d'Abou Dhabi ce dimanche 7 décembre. - Alpine F1 team

Clap de fin sur la saison 2025. Le monde petit monde de la Formule 1 connaissait un dernier Grand Prix au suspens entier à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, ce dimanche 7 décembre. Si c'est bien le poleman Max Verstappen qui l'a emporté, ce dernier échoue à empêcher un pilote McLaren d'être sacré champion du monde. C'est bien le Britannique de 26 ans Lando Norris qui ajoute pour la première fois son nom au palmarès. L'Australien Oscar Piastri est 2e de la course.

Deux salles deux ambiances pour les Normands

Esteban Ocon termine sa saison en fanfare. Ravi de retrouver une voiture avec du rythme, après avoir effectué une batterie de réglages en collaboration avec ses mécaniciens sur sa Haas, il a férocement défendu ses chances. L'Ebroïcien, qui s'est élancé 8e sur la grille de départ, gagne sur la ligne d'arrivée une position, et inscrit 6 points. Il termine la saison à la 15e place du classement pilotes avec 38 unités, de quoi finir tout de même devant son ami Lance Stroll, sur Aston Martin, ou bien Yuki Tsunoda, qui aura connu une partie de la saison au volant de la même Red Bull que Max Vertsappen !

"Je ne veux plus voir cette voiture"

De son côté, le Rouennais Pierre Gasly a traîné sa misère en fond de grille et doit être ravi de tourner la page de la saison 2025. "Eh bien, laissez cette voiture loin de moi l'année prochaine s'il vous plaît. Je ne veux plus la voir", a-t-il lancé ironiquement à son ingénieur après la course.

Le Normand conclut sa saison par une 19e place à Abu Dhabi. Il est 18e du classement des pilotes avec 22 points, devançant seulement le rookie Gabriel Bortoletto et ses coéquipiers.

Si Jack Doohan n'a pas inscrit un seul point avec l'écurie normande Alpine durant ses sept Grand Prix, l'Argentin Franco Colapinto, qui a récupéré son baquet, n'a pas su faire mieux tout au long de la saison.

Alpine mise beaucoup sur 2026

Une page se tourne pour le constructeur normand Alpine. La formation a utilisé pour la dernière fois de son histoire un moteur Renault, imaginé et conçu à Viry-Châtillon, dans l'Essonne. La réglementation change l'année prochaine, et alors qu'Alpine a sacrifié sa saison pour tout miser sur sa prochaine monoplace en 2026, ce sont des moteurs Mercedes qui propulseront les voitures françaises.

Lors du prochain exercice, Esteban Ocon roulera toujours chez Haas, et Pierre Gasly chez Alpine. L'autre Français, Isack Hadjar, est lui promu chez Red Bull, aux côtés du quadruple champion du monde Max Verstappen.

