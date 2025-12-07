En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Miss France 2026. Victoire Dupuis, deuxième dauphine : "J'en suis terriblement fière"

Société. La Miss Normandie Victoire Dupuis s'est confiée pour Tendance Ouest au lendemain de l'élection de Miss France 2026. Sacrée deuxième dauphine, elle revient sur cette folle soirée et sa fierté d'avoir obtenu cette distinction devant ses parents.

Publié le 07/12/2025 à 17h43 - Par Lilian Fermin
Miss Normandie 2025, Victoire Dupuis, estime avoir "tout donné" lors de l'élection de Miss France 2026. - Elvire Alix

Elle a eu du mal à trouver le sommeil après cette soirée hors du commun. La Rouennaise Victoire Dupuis est passée proche du sacre de Miss France 2026. La Miss Normandie hérite finalement du titre de deuxième dauphine, et signe la meilleure prestation régionale depuis une certaine Amandine Petit, la Caennaise qui avait été sacrée en 2021.

Aucun regret après son passage

"La soirée s'est très bien passée, c'est assez sport, on court beaucoup pendant le prime, même si ça ne se voit pas ! Ça s'est passé en un claquement de doigts, mais je m'en souviendrai toute ma vie", confie la jeune femme de 20 ans. En ne sachant pas vraiment à quoi s'attendre quelques heures avant le début du concours, elle estime "avoir tout donné", et repart sans "aucun regret."

"Je reçois beaucoup trop de messages !"

Sous les yeux de ses proches, qui agitaient fièrement leurs drapeaux normands, l'étudiante en communication et marketing termine donc sur le podium du concours de beauté. "C'est au-dessus de ce que j'avais imaginé. J'en suis terriblement fière, donc très surprise et très heureuse", glisse-t-elle encore à chaud.

Fair-play, la Normande se dit "très heureuse" pour Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti couronnée Miss France 2026. "Elle est merveilleuse et bienveillante, j'espère que les Français l'adopteront."

Victoire Dupuis

Désormais, Victoire Dupuis mesure l'impact du concours, et voit défiler les notifications sur son téléphone. "Je reçois beaucoup trop de messages !", s'amuse-t-elle. "Ça fait chaud au cœur d'avoir autant de soutien, on ne s'imagine pas qu'il y a autant de monde qui nous regarde à la télévision."

Si elle pense que sa prestation lui ouvrira des portes pour de futures opportunités, elle ne sait pas encore de quoi sera fait son futur. "Là, nous ne sommes que le lendemain, et en plus on est dimanche ! J'ai besoin de me reposer, comprendre ce qu'il vient de se passer, car c'est allé assez vite, mais j'espère vivre de nouveaux beaux projets", conclut la deuxième dauphine.

