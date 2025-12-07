"Je fabrique des bijoux et accessoires brodés main au crochet de Lunéville", détaille Claire Savereux, créatrice. Elle vend des boucles d'oreilles, broches et colliers. Tout est entièrement brodé à la main et tout est disponible sur commande, et adapté à la demande de chaque client.
Place du commerce. Les créations brodées Moires
Economie. On les retrouve dans la boutique-atelier du 58 rue Beauvoisine à Rouen. L'établissement est ouvert en continu du mercredi au samedi de 11h à 19h.
Publié le 07/12/2025 à 17h00 - Par Christian Pedron
